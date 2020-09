Sospese le riprese di The Batman, Robert Pattinson positivo al Covid (Di venerdì 4 settembre 2020) Robert Pattinson, attualmente nelle sale con l’ultima fatica di Christopher Nolan Tenet, sarebbe risultato positivo al test per il Covid-19. L’attore è solo l’ultima di numerose celebrità di Hollywood che hanno contratto il virus negli ultimi mesi. La rivelazione, in ogni caso, avrà conseguenze dirette per The Batman, la nuova e tanto attesa pellicola sul Cavaliere mascherato, le cui riprese saranno ora Sospese. Il set del film, attualmente a Londra, era già stato chiuso la scorsa primavera quando era scattato il lockdown in tutta Europa, eppure si era tornati a lavorare lo scorso luglio. Adesso il nuovo stop. A rivelare la diagnosi di Pattinson è stata nelle scorse ore l’edizione ... Leggi su wired

