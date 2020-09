Sondaggio: per il 56% dei votanti il Milan ha fatto fin qui il mercato migliore (Di sabato 5 settembre 2020) Questi i risultati del Sondaggio “Secondo voi, chi ha fatto fin qui il mercato migliore?” Milan (56%) Inter (22%) Napoli (11%) Juve (11%) Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

LegaSalvini : ++ TEGOLA PER IL PD! NUOVO SONDAGGIO TOSCANA, SFIDA APERTISSIMA: CECCARDI AVANTI ++ - borghi_claudio : Dopo il sondaggio di oggi sul Sole mi sa che al povero Giani hanno portato la mascherina, non quella per il covid ma quella per l'ossigeno. - Capezzone : +++Somiglianze+++ Il candidato del Pd in #Toscana #Giani ricorda per ...ehm...vivacità e novità Sleepy Joe Biden ??… - giap87625642 : @LegaSalvini Caduta libera per lega .Ultimissimo sondaggio #LaToscananonsiLega - escvincent : RT @chloe_esc: Ok allora RT per essere inserito nel sondaggio qui sotto -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio per Macerata, sondaggio per le elezioni comunali: Parcaroli avanti di sette punti il Resto del Carlino Il PPD ha scelto il suo nuovo nome: sarà Alleanza del Centro

BERNA - Il nuovo nome del Partito popolare democratico svizzero, se la base del partito lo vorrà, sarà Alleanza del Centro. Le sezioni cantonali potranno però mantenere la loro denominazione attuale s ...

Regionali, i sondaggi: Toti avanti in Liguria, trionfo di Zaia in Veneto. Testa a testa fra Pd e centrodestra in Toscana e Puglia

Toti e Zaia sfondano in Liguria e Veneto, mentre in Toscana e Puglia si profila un testa a testa fra il candidato del Pd e quello sostenuto dal centrodestra. In sostanza in tutte le Regioni al voto si ...

