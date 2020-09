Sondaggi regionali: gli ultimi dati prima del voto in Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia (Di venerdì 4 settembre 2020) Sondaggi regionali: gli ultimi dati prima del voto Sondaggi regionali – Il 20 e 21 settembre 2020 si vota per le elezioni regionali in Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Nelle due settimane che precedono l’appuntamento elettorale è vietato per legge diffondere i risultati di Sondaggi politici elettorali. Di seguito una panoramica dei principali Sondaggi pubblicati nelle ultime ore prima dell’entrata in vigore dello stop. ultimi Sondaggi regionali: centrodestra avanti 4-2 Secondo i principali ... Leggi su tpi

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Un anno del Conte bis. Regionali, te… - LegaSalvini : NONOSTANTE I GUFI, LEGA SALDAMENTE PRIMO PARTITO - fattoquotidiano : Sondaggi, il Sì al referendum trasversale ai partiti: il 71% a favore del taglio degli eletti. Regionali, testa a t… - eleaugusta : RT @TheSent52678648: La verità è che Di Maio si intesta il #Referendum per coprire il vuoto di risultati e ideale che m5s si lascia dietro.… - Margher69152351 : RT @TheSent52678648: La verità è che Di Maio si intesta il #Referendum per coprire il vuoto di risultati e ideale che m5s si lascia dietro.… -