Sondaggi politici elettorali oggi 4 settembre 2020: in Toscana la candidata leghista a solo un punto dal centrosinistra (Di venerdì 4 settembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 4 settembre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – È testa a testa in Toscana in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. La regione "rossa", guidata dal centrosinistra dal 1970, è in bilico, come conferma l'ultimo Sondaggio realizzato da Ipsos. Dopo i due mandati di Enrico Rossi, i toscani sono chiamati a eleggere il nuovo presidente e a rinnovare il Consiglio regionale, in quello che sarà un vero e proprio election day, visto che in quelle date si voterà anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e si terrà il primo ...

DavideScialpi : Crolla ancora la Lega!...La Lega e' in picchiata nera! Sondaggi politici elettorali oggi 3 settembre 2020: crolla… - LPincia : RT @dantegiumanini: Erano al 33 % Ora sono diventati come burro al sole Soglia psicologica al 15 % Sondaggi politici: cifre choc per il… - AdolfoRomeoRSU : Sondaggi/molto contraddittori/tra un 62//°°a favore dei ponte sullo stretto e quelli politici sui candidati a sinda… - ilbarone1967 : RT @dantegiumanini: Erano al 33 % Ora sono diventati come burro al sole Soglia psicologica al 15 % Sondaggi politici: cifre choc per il… - dantegiumanini : Erano al 33 % Ora sono diventati come burro al sole Soglia psicologica al 15 % Sondaggi politici: cifre choc per… -