Snowden:corte Usa,programma Nsa illegale (Di venerdì 4 settembre 2020) WASHINGTON, 4 SET - Sette anni dopo le rivelazioni dell'ex agente della National Security Agency, Nsa, Edward Snowden sulla sorveglianza di massa delle telefonate degli americani, una corte d'appello ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

amnestyitalia : Ieri una Corte federale ha riconosciuto che la National Security Agency ha agito illegalmente raccogliendo i dati d… - simo_bass : RT @RaiNews: Il programma di sorveglianza di milioni di americani era illegale #Snowden - valessandra59 : RT @RaiNews: Il programma di sorveglianza di milioni di americani era illegale #Snowden - DarioGiuffrida1 : RT @RaiNews: Il programma di sorveglianza di milioni di americani era illegale #Snowden - RaiNews : Il programma di sorveglianza di milioni di americani era illegale #Snowden -

Ultime Notizie dalla rete : Snowden corte

"Non avrei mai immaginato che sarei vissuto per vedere i nostri tribunali condannare le attività della Nsa come illegali e nella stessa sentenza vedermi attribuito il merito per averle rivelate", ha t ...Milano, 4 set. (LaPresse) - Sette anni dopo le rivelazioni dell'ex agente della National security agency Edward Snowden sulla sorveglianza di massa dei tabulati telefonici degli americani, registrando ...