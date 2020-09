Slittino, saltano i Mondiali 2021 causa Coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA - È arrivata la comunicazione ufficiale: i Mondiali 2021 di Slittino in Canada non si faranno . A comunicare la decisione è la Federazione Internazionale dello Slittino che h deciso di cancellare ... Leggi su corrieredellosport

