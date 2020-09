Sky - La Lazio torna su Kumbulla: nuovi contatti per il centrale del Verona (Di venerdì 4 settembre 2020) Marash Kumbulla e la Lazio, una storia di calciomercato senza fine: dopo i primi contatti tra le parti, risalenti allo scorso giugno, il club biancoceleste ha ripreso a parlare con il Verona per provare a portare il ... Leggi su tuttonapoli

SkySport : Lazio, Inzaghi: 'La società ha promesso rinforzi, ci faremo trovare pronti' - SkySport : Amichevoli Serie A. Doppio Luis Alberto, la Lazio rimonta il Vicenza: finisce 3-2 - fcin1908it : Sky - Inter, stop per Kumbulla: la Lazio torna in corsa. E per Borja Valero... - - sportli26181512 : Italia-Bosnia, Acerbi titolare per errore: tutta colpa della distinta: Il difensore della Lazio non doveva giocare… - PakiRispoli : RT @SkySport: Amichevoli Serie A. Doppio Luis Alberto, la Lazio rimonta il Vicenza: finisce 3-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Lazio Lazio, Inzaghi: "La società ha promesso rinforzi, ci faremo trovare pronti" Sky Sport Serie A, anticipi e posticipi fino alla quarta giornata

La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi delle prime quattro giornate di campionato. Comunicati anche gli slot orari e televisivi. Si giocherà il sabato alle 15 (una partita), alle 18 (una p ...

Italia-Bosnia, Acerbi titolare per errore: tutta colpa della distinta

Il difensore della Lazio non doveva giocare contro la Bosnia. Al suo posto Mancini aveva pensato al centrale della Juve, finito poi in panchina per uno sbaglio nella distinta. Un errore, quello commes ...

La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi delle prime quattro giornate di campionato. Comunicati anche gli slot orari e televisivi. Si giocherà il sabato alle 15 (una partita), alle 18 (una p ...Il difensore della Lazio non doveva giocare contro la Bosnia. Al suo posto Mancini aveva pensato al centrale della Juve, finito poi in panchina per uno sbaglio nella distinta. Un errore, quello commes ...