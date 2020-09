Sky - Il Napoli aspetta il rilancio del City per Koulibaly: pronti 75mln per chiudere, le ultime (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Napoli aspetta un nuovo assalto del Manchester City per Kalidou Koulibaly. La redazione di Sky Sport fa sapere che la prossima settimana potrebbe arrivare una nuova offerta da 75 milioni, bonus compresi, per trovare il definitivo accordo. Leggi su tuttonapoli

