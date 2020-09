Simone Pierini L'Europa ora ha fretta e accelera la corsa al vaccino. Come anticipato (Di venerdì 4 settembre 2020) mercoledì in audizione al Senato dal ministro della Salute Roberto Speranza, la Commissione europea attende le ... Leggi su leggo

L'Europa ora ha fretta e accelera la corsa al vaccino. Come anticipato mercoledì in audizione al Senato dal ministro della Salute Roberto Speranza, la Commissione europea attende le prime dosi già per ...I consiglieri comunali di Coreno Ausonio, Domenico Corte (nella foto) Basilio Pierini e Francesco Lavalle, chiedono a gran voce la sistemazione di un tratto di strada comunale in località “Curtefiglia ...