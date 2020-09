Silvio Berlusconi ultime notizie: ricoverato al San Raffaele, carica virale alta (Di venerdì 4 settembre 2020) Ieri pomeriggio Silvio Berlusconi interveniva al telefono durante una convention del suo partito per rassicurare tutti e per dare le ultime notizie circa le sue condizioni di salute. Risultato positivo al covid 19, il leader di Forza Italia, stava trascorrendo il suo isolamento a casa, nella villa di Arcore; scriviamo stava, perchè a quanto si apprende nella mattinata del 4 settembre 2020, Berlusconi sarebbe stato ricoverato in via precauzionale in ospedale. Sarebbe stato trasportato al San Raffaele poche ore fa. Le indiscrezioni, come si legge anche su Open, arrivano dall’ambito medico. Silvio Berlusconi ricoverato IN OSPEDALE: LE ultime notizie Il leader di ... Leggi su ultimenotizieflash

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. - rickybassi : RT @SkyTG24: #Milano, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele - riktroiani : Notte in ospedale, al 'San Raffaele' per Silvio #Berlusconi, per accertamenti 'a scopo precauzionale' dopo la posit… -