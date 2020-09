Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, positivo al Covid: “polmonite bilaterale” (Di venerdì 4 settembre 2020) Come sta Silvio Berlusconi, da alcuni giorni positivo al Coronavirus? Il leader di Forza Italia è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti dopo l’appurata positività al Covid. Lo riferisce oggi il quotidiano Repubblica nella sua edizione online rivelando come dagli esami eseguiti gli sarebbe stata riscontrata “una polmonite bilaterale allo stato precoce”.... L'articolo Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, positivo al Covid: “polmonite bilaterale” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

