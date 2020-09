Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, peggiorate le sue condizioni (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo aver ricevuto la diagnosi di coronavirus. Nei giorni scorsi era stato dichiarato che l’ex Cavaliere era asintomatico, ma pare che la sua situazione si sia leggermente aggravata. Non è comunque al momento in terapia intensiva. I motivi del ricovero Silvio berlsuconi ha avuto la febbre, e le sue condizioni sono lievemente peggiorate. Questo, insieme al fatto che si tratta di un soggetto a rischi nel quadro patologico del Covid-19, ha portato al ricovero, che, dicono fonti di Forza Italia riportate da il Corriere, “è stato suggerito dall’essere un paziente di ottantaquattro anni, che ha avuto in passato altre patologie pregresse e subito ... Leggi su thesocialpost

