Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti in merito alla sua salute post contagio da coronavirus. Il leader di Forza Italia era risultato positivo al test mercoledì, e come lui anche i figli Luigi e Barbara e la fidanzata, Marta Fascina. Secondo quanto si apprende, Silvio Berlusconi è stato ricoverato al … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. - RepubblicaTv : Covid, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano al San… - marino29b : RT @espressonline: Gli affari segreti e la rete di potere del San Raffaele, l'ospedale in cui è ricoverato Silvio Berlusconi - l'inchiesta… -