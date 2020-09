Silvio Berlusconi ricoverato a Milano, accertamenti dopo sintomi del coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano al San Raffaele per accertamenti dopo che è risultato positivo al covid. Lo si legge in una nota del suo staff. Ecco le sue condizioni. Come sta Silvio Berlusconi dopo la positività al Covid-19? L’ex premier aveva rivelato mercoledì di essere risultato positivo al coronavirus e come lui i figli Luigi e Barbara. Nei giorni scorsi l’ex premier aveva detto la sua sul coronavirus, affermando di essere una malattia insidiosa. Ha ricevuto tantissimi messaggi d’affetto dal mondo politico, “tanta vicinanza mi ha commosso ed è il miglior incentivo ad andare avanti avendo ben presente la sofferenza di tante ... Leggi su newspad

