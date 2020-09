Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus: come sta e condizioni di salute (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus: il capo di Forza Italia è stato ricoverato per accertamenti al San Raffaele di Milano; dopo i primi esami gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale: carica virale non trascurabile riferiscono i medici dell’ospedale meneghino.Segui Termometro Politico su Google News Silvio Berlusconi: resta ricoverato al San Raffaele Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere stato trovato positivo al Sars Cov 2 negli scorsi giorni: l’ultima Tac ha evidenziato le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Detto ciò, non è emersa finora nessuna particolare preoccupazione per la salute dell’ex ... Leggi su termometropolitico

