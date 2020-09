Silvio Berlusconi, le condizioni sulla polmonite bilaterale: ultimi aggiornamenti dal San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) Ricoverato da ieri sera, giovedì 3 settembre 2020, all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di un principio di polmonite bilaterale, Silvio Berlusconi ha tenuto a rassicurare tutti sulle sue condizioni. Intervenendo in collegamento telefonico a Genova, per la presentazione dei candidati di Forza Italia, il presidente ha affermato: “Non ho più febbre, né dolori, voglio rassicurare tutti che sto abbastanza bene”. Risultato positivo al Covid mercoledì sera, il leader di Fi ha fatto sapere: “Il coronavirus è una malattia insidiosa che non ho mai sottovalutato. Mi è capitato anche questo, sto abbastanza bene, continuerò a lavorare. Voglio rassicuravi tutti, sto abbastanza bene”. “Parteciperò in ... Leggi su urbanpost

