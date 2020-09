Silvio Berlusconi, il bollettino di Zangrillo: “Paziente a rischio per patologie pregresse ed età ma al momento situazione tranquilla” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Ho rilevato gli indici di un blando coinvolgimento polmonare, e ho ritenuto di fare un approfondimento diagnostico. Le risultanze dell’approfondimento mi hanno indicato il ricovero ospedaliero. Il ricovero è stato deciso perché si tratta di un paziente a rischio vista l’età e le patologie pregresse”. Lo ha detto Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele. L'articolo Silvio Berlusconi, il bollettino di Zangrillo: “Paziente a rischio per patologie pregresse ed età ma al momento situazione tranquilla” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

