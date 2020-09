Silk: una nuova serie Marvel in arrivo grazie a Sony Pictures TV (Di venerdì 4 settembre 2020) Il fumetto Silk della Marvel Comics sta per arrivare in tv, grazie alla Sony Pictures che sta sviluppando una serie live action. Un nuovo personaggio Marvel avrà vita in una nuova serie tv, ovvero Silk personaggio coreano-americano dei fumetti creato nel 2014, un show che sarà sviluppato da Sony Pictures Television. Come comunicato da Variety, la serie è in fase di sviluppo grazie a Sony, che controlla i diritti dell'universo di Spider-Man, e in trattative per la sceneggiatura ci sarebbe la scrittrice Lauren Moon, già sceneggiatrice della serie Netflix Atypical, coreana-americana anche lei ... Leggi su movieplayer

