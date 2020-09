“Siamo in 400, si balla, vieni anche tu”: reportage da Gallipoli, tra party clandestini e giovani negazionisti (Di venerdì 4 settembre 2020) Alle 18 dell’ultimo sabato di agosto la spiaggia di Gallipoli è una baia deserta. I locali della movida bloccati dal decreto post Ferragosto sono stati riconvertiti in semplici stabilimenti, dove i giovani attendono il tramonto sui lettini sorseggiando cocktail seduti, mentre qualcuno gioca a pallone sulla riva. La musica risuona in sottofondo ma non c’è un’anima sotto le casse, e alcuni orfani della Praja accennano passi di danza tra gli ombrelloni. La discoteca simbolo della movida salentina che tra luglio e agosto ha ospitato migliaia di persone in barba alle regole anti-Covid per i concerti di Bob Sinclair o di Elettra Lamborghini, ha sigillato i battenti e lasciato i vacanzieri che avevano prenotato il viaggio prima della chiusura senza un posto in cui fare festa, e i pr che si stabiliscono a ... Leggi su tpi

