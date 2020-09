Si rifiuta di indossare la mascherina sul treno, l’agente reagisce così. Il video fa discutere: poliziotto bullo o passeggero incivile? (Di venerdì 4 settembre 2020) Su un treno inglese è stato filmato un episodio che sta dividendo l’opinione pubblica. Un passeggero che viaggiava senza mascherina è stato redarguito da un agente di polizia. Il video pubblicato sui social network, mostra l’uomo seduto mentre affronta a muso duro l’agente di polizia. “Lei per legge non è autorizzato a toccarmi”, dice l’uomo, che sostiene di non dover indossare la mascherina per via delle sue condizioni di salute e chiede al poliziotto di non insistere. Il poliziotto per tutta risposta gli intima di scendere dal treno: “Scenda o la facciamo scendere noi”. Il passeggero si rifiuta di abbandonare il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : rifiuta indossare Si rifiuta di indossare la mascherina sul treno, l’agente reagisce così Il Fatto Quotidiano Flash mob in piazza Mazzini "Sì dialogo, no alla censura"

Ai partecipanti chiederò di indossare una maglietta bianca ed una mascherina con ... allo stadio, alla gestione dei rifiuti e dei parcheggi, per passare al bonus Covid, la gestione del recupero dei ...

Appello di Fare Verde: nelle scuole si mascherine riutilizzabili per salvare noi e l’ambiente

Avezzano. L’associazione Fare Verde ha scritto al presidente del consiglio Giuseppe Conte e ai Ministri di Istruzione, Salute e Ambiente chiedendo per le scuole una adeguata fornitura di mascherine ri ...

