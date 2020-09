Sgarbi: "Non vado in piazza con i No-mask" (Di venerdì 4 settembre 2020) No nel mio nome. Vittorio Sgarbi si sfila dalla manifestazione di domani dei no-mask a Bocca della Verità a Roma. Un'accozzaglia di popolo della mamme, gilet arancioni, Forza Nuova e altri residuati bellici negazionisti del Covid. “Mi hanno molto pressato – racconta il deputato che a Sutri dove è si Leggi su ilfoglio

