Settembre in musica tra le bellezze monumentali del centro storico di Napoli (Di venerdì 4 settembre 2020) Settembre all’insegna della musica con la II Edizione di UniMusic Festival, ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli. Un mese di musica dall’8 e fino al 30 Settembre,per ripartire insieme con appuntamenti e concerti che si svolgono nel cuore del centro storico di Napoli in spazi e luoghi monumentali di assoluta bellezza: da San Lorenzo Maggiore, cuore antico della città, allo splendore barocco di San Marcellino; dal maestoso Cortile delle Statue, con il suo pantheon di uomini illustri; ed un appuntamento musicale anche nel supertecnologico e modernissimo polo universitario di San Giovanni a ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Settembre musica Da Torino si propagano gli "spiriti" di MITO Settembre Musica: domani l'inaugurazione al Regio TorinOggi.it 63° Zecchino d’Oro: 14 canzoni in gara

Scelti i piccoli solisti che interpreteranno i brani insieme al Coro dell’Antoniano. Sono 16 i piccoli solisti, provenienti da 8 diverse regioni d’Italia, scelti per interpretare le 14 canzoni in gara ...

"Ame l'Amel": il festival del mieli di Sommariva del Bosco resiste al Covid-19

Nonostante la situazione attuale imponga dei tagli e delle rinunce per quanto riguarda la programmazione degli eventi, l'amministrazione comunale e l'ente fiera non hanno voluto cancellare questa ediz ...

