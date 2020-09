Sesso e coronavirus, l'invito del Canada: «Fatelo con la mascherina» (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Sesso al tempo del coronavirus? Complicato. Almeno secondo Theresa Tam, responsabile per la Salute pubblica in Canada, che ha rilasciato nel corso di un dibattito sulla salute pubblica una dichiarazione destinata a far discutere. L’opinione del medico canadese, osservando che i rischi di contrarre il Covid-19 aumentano nei rapporti occasionali o con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo, è netta: meglio indossare la mascherina. Come accadeva ai tempi dell'AIDS i rapporti sessuali promiscui sono tornati ad essere stigmatizzati come pericolosi. Per questo la Tam suggerisce a coloro che non vogliono praticare l'astinenza e che non hanno un partner fisso, perlomeno di evitare i baci e il contatto faccia a faccia, considerando l’eventualità, per nulla fuori luogo, d'indossare la mascherina ... Leggi su gqitalia

