Serie C Gold, accolto il ricorso delle calabresi: cambia il girone della Cestistica Benevento (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – A distanza di pochi giorni dall’ufficializzazione della composizione del girone di Serie C Gold Campania, la FIP ha deciso di accogliere il ricorso di alcune squadre calabresi. La novità consiste nell’esclusione di Napoli Academy a favore dell’ingresso di Vis Reggio Calabria, Fortitudo Basket Lamezia e Bia Bum Basket Cosenza, portando così il torneo a 14 e non più 12 squadre. “E’ di certo una notizia che cambia le carte in tavola in quanto ci confronteremo contro squadre di cui non avevamo tenuto conto e con le quali dovremo dunque contendere i nostri obiettivi. Non sarà semplice di certo per tanti dover rivedere il proprio budget alla luce ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : CESTISTICA BENEVENTO: ACCOLTO IL RICORSO DELLE CALABRESI, CAMBIA LA SERIE C GOLD.... - JustBasket_ : ?? C GOLD ?? ASD VIS Reggio Calabria: sarà serie C Gold ?? - GazzettinoL : Superenalotto,la combinazione vincente del 3 Settembre 2020: 16 17 38 39 68 84 Previsioni meteo Toscana Venerdì 4… - Primonumero : Niente ripescaggio in serie C Gold, l’amarezza della Air Basket Termoli - BasketWorldLif1 : C Gold: La SMIT Roma conferma Ligas e Spinosa -