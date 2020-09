Sentenza Vivendi, la Corte europea condanna Mediaset (Di venerdì 4 settembre 2020) Nella disputa Vivendi-Mediaset sulle partecipazioni rilevanti, arriva il verdetto della Corte di giustizia Ue a stabilire dei punti fermi e a mettere anche in discussione il sistema radiotelevisivo italiano. Il Tribunale europeo ha accolto il ricorso del colosso francese dei media contro Agcom e del “Biscione” contestando il divieto di concentrazione nella rete di telecomunicazioni previsto dalla normativa italiana. : la normativa italiana L’Authority aveva infatti vietato a Vivendi la partecipazione rilevante sia dentro Tim sia dentro Mediaset, imponendo di scegliere tra le due società come stabilito nel nostro Paese dal Testo unico unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Tusmar). L’articolo 43 comma 11 del Testo, noto anche come “legge ... Leggi su quifinanza

