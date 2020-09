Sensi risponde a Dzeko, Italia Bosnia finisce 1-1 (Di venerdì 4 settembre 2020) L'Italia non va oltre l'1-1 contro la Bosnia-Erzegovina nell'esordio nel gruppo A di Nations League disputato allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Ospiti in vantaggio al 12' della... Leggi su ilmattino

LuigiLiccardo6 : RT @Eurosport_IT: Comincia con un pareggio l'avventura dell'Italia in Nations League ? Contro la #Bosnia al vantaggio di #Dzeko risponde #… - firenzeviola_it : ITALIA-BOSNIA, 1-1 al Franchi: a Dzeko risponde Sensi - Corriere : Italia-Bosnia 1-1, Sensi risponde a Zaniolo: dopo 11 vittorie una frenata per Mancini - Manuensito89 : Parte con un 1-1 la #NationsLeague dell'@Vivo_Azzurro, a @EdDzeko risponde Sensi @RaiSport - iMessinesiveri : RT @fanpage: Nations League, l’Italia pareggia 1-1 con la Bosnia: Sensi risponde a Dzeko #ItaliaBosnia -

Firenze, 4 settembre 2020 - Esordio in Nations League per la Nazionale italiana che affronta a Firenze la Bosnia-Erzegovina. L'Italia di Roberto Mancini, trecento giorni dopo l'ultimo impegno, torna ...Il tabellino di Italia-Bosnia 1-1 il risultato finale: gli ospiti passano in vantaggio con il solito Dzeko mentre gli Azzurri pareggiano con Sensi. FIRENZE – L’Italia comincia la sua Nations League co ...