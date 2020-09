Sensi risponde a Dzeko: Italia-Bosnia 1-1 (Di venerdì 4 settembre 2020) Termina in parità la prima sfida di Nations League dell’Italia di Mancini, fermata dalla Bosnia. Entrambi i gol arrivano nel secondo tempo: apre le danze Dzeko al 57′, abile a sfruttare con un sinistro l’assist di testa di Sunjic sugli sviluppi di un calcio d’angolo; pareggia i conti Sensi dieci minuti dopo, complice la deviazione sfortunata di un difensore avversario. L’Italia tornerà in campo il 7 settembre, contro l’Olanda, vittoriosa contro la Polonia. Questi tutti i risultati della serata: Gruppo 1, Lega A Italia-Bosnia 1-1 Olanda-Polonia 1-o Gruppo 2, Lega B Norvegia-Austria 1-2 Romania-Irlanda del Nord 1-1 Scozia-Israele 1-1 Slovacchia-Repubblica Ceca 1-3 Gruppo 3, Lega C Lituania-Kazakistan ... Leggi su alfredopedulla

massime79 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? #Sensi risponde a #Dzeko, finisce 1-1 l’esordio con la Bosnia nella #NationsLeague ?? L'articolo: https://… - UgoBaroni : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? #Sensi risponde a #Dzeko, finisce 1-1 l’esordio con la Bosnia nella #NationsLeague ?? L'articolo: https://… - thomasmmr : RT @Gazzetta_it: #Dzeko spaventa l'Italia, Sensi rimedia. La Bosnia ferma la striscia di Mancini: 1-1 in #NationsLeague #ItaliaBosnia https… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Sensi risponde a #Dzeko, finisce 1-1 l’esordio con la Bosnia nella #NationsLeague ?? L'articolo:… - GiuseppeGp86g : Sensi risponde a Zaniolo?? -