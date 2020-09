Scuole, Mastella: “Riaprirei a ottobre, se mi chiamano vado ad insegnare” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le Scuole della Campania riapriranno il prossimo 24 settembre. E’ questo l’orientamento della Regione Campania, che ha di fatto posticipato l’avvio delle attività didattiche facendolo slittare al post-elezioni (manca solo la conferma ufficiale). A commentare il tutto è Clemente Mastella, che non ha mai nascosto la volontà di aprire gli istituti il più tardi possibile a causa dell’emergenza covid: “Tante mamme e insegnanti mi chiamavano preoccupate in questi giorni, mi sembrava fuori luogo aprire le Scuole il 14 settembre e poi chiuderle per le elezioni – ha dichiarato il primo cittadino di Benevento -. Mi sembrava una cosa selvaggia e ostativa fare il contrario. Avrei deciso già così da tempo, ma De Luca mi ha ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : Mastella: 'Le scuole apriranno il 24 settembre. Ai genitori dico di essere sereni'.... - ottopagine : Scuole aprono il 24, Mastella: collaborazione da tutti #Benevento - canale58 : Sannio - La giunta Mastella scrive a De Luca: “Riapriamo le scuole dopo le elezioni” - zazoomblog : Scuole Altrabenevento attacca Mastella: “Ecco perchè vuole rinviarne l’apertura” - #Scuole #Altrabenevento… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Mastella Scuole aprono il 24, Mastella: collaborazione da tutti Ottopagine Mastella: “Le scuole apriranno il 24 settembre. Ai genitori dico di essere sereni”.

Come avevo auspicato, sollecitato, dando le spiegazioni e le motivazioni del caso. Le scuole apriranno il 24 settembre. Ai genitori dico di essere sereni, agli insegnanti di dare il loro straordinario ...

Investita sulle strisce, le dicono che non camminerà più: con la sua forza sfida l'impossibile

Scuole in Campania, De Luca: "Impossibile riaprire in queste condizioni" Rischia di slittare l'inizio dell'anno scolastico in Campania. De Luca: "Saremo chiamati a prendere decisioni importanti", e ag ...

Come avevo auspicato, sollecitato, dando le spiegazioni e le motivazioni del caso. Le scuole apriranno il 24 settembre. Ai genitori dico di essere sereni, agli insegnanti di dare il loro straordinario ...Scuole in Campania, De Luca: "Impossibile riaprire in queste condizioni" Rischia di slittare l'inizio dell'anno scolastico in Campania. De Luca: "Saremo chiamati a prendere decisioni importanti", e ag ...