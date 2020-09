Scuola, trecento banchi monoposto consegnati a istituto di Casal di Principe (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTrecenti banchi monoposto sono stati consegnati questa mattina all’istituto superiore di Casal di Principe (Ce) Guido Carli; presenti alcuni collaboratori dello staff del Commissario per l’Emergenza Covid Domenico Arcuri, che nei giorni scorsi avevano contattato la dirigente scolastica Concetta Cosentino. “Attendiamo ancora 200 banchi con le rotelle – spiega la Cosentino – ma ci hanno detto che arriveranno nei prossimi giorni; in ogni caso siamo pronti a partire ed ospitare i nostri 800 alunni, che saranno tutti presenti di mattina nelle trentotto classi, senza doppi turni o lezioni a distanza”. Modalità quest’ultima attivata dall’inizio della pandemia ma che al Guido Carli, ... Leggi su anteprima24

Si sono svolte con la massima serenità e nel pieno rispetto della normativa anticovid le prove di ammissione per la facoltà di Medicina e Chirurgia. Mille e cento in candidati per poco meno di trecent ...

Sono 235 i test sierologici rapidi effettuati oggi a bordo degli ambulatori mobili dell’Asp di Palermo: rispettivamente 115 al Liceo Classico Garibaldi e 120 all’Istituto Professionale Pietro Piazza.

