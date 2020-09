Scuola, Mastella: in Campania Riapertura Posticipata (Di venerdì 4 settembre 2020) Clemente Mastella, sindaco di Benevento, dichiara quanto emerso il 3 settembre dall’incontro tra il presidente della Regione Campania e i rappresentanti della realtà scolastica. “Come avevo auspicato e sollecitato, dando le spiegazioni e le motivazioni del caso, le scuole apriranno il 24” afferma. Mastella continua: “Ai genitori dico di essere sereni, agli insegnanti di dare il loro straordinario apporto, in una collaborazione in cui anche noi, per collaborazione istituzionale, faremo la nostra parte“. Leggi su youreduaction

