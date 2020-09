Scandalo Cavazza: “Estraneo ai fatti di Villa Inferno, abbiamo le prove”, sostiene la difesa (Di venerdì 4 settembre 2020) I legali di Luca Cavazza si preparano ad affrontare lo Scandalo che ha travolto l’ex candidato Leghista. Festini hard a base di cocaina in quella che i giornali hanno già ribattezzato “Villa Inferno”: è in questa vicenda che si è ritrovato coinvolto l’ex candidato leghista Luca Cavazza. L’uomo, che lavora come agente immobiliare, è stato … L'articolo Scandalo Cavazza: “Estraneo ai fatti di Villa Inferno, abbiamo le prove”, sostiene la difesa proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Bologna è sconvolta dallo scandalo che ha coinvolto diverse figure di spicco del mondo politico e imprenditoriale della città in un giro di prostituzione minorile e traffico di stupefacenti. Tra quest ...

