Sbloccastadi, è la svolta o l'ennesima opportunità politica? Il caso Fiorentina (Di venerdì 4 settembre 2020) Approvato in Commissione l'emendamento Sbloccastadi: la Fiorentina si chiede se la svolta sul Franchi sia finalmente una realtà Leggi su 90min

Riparte la grande stagione dei “cantieri” della Serie A. Mentre Matteo Renzi e Matteo Salvini fanno a gara per prendersi il merito rivendicandone la paternità, in seguito all’approvazione in commissio ...L'Italia del calcio guarda con trepidazione all'emendamento 'sblocca stadi' approvato nel Dl Semplificazioni durante l'esame in commissione. La norma, che per entrare in vigore deve passare il voto de ...