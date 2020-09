Sbaglia l’ingresso nell’area di servizio e si schianta contro il guardrail: marito e moglie morti sul colpo (Di venerdì 4 settembre 2020) Un terribile incidente stradale è accaduto oggi, alle 12, sull’autostrada A14 in direzione nord tra Fano e Pesaro. Due anziani hanno perso la vita a all’ingresso dell’area di servizio “Foglia est”, sulla corsia nord in corrispondenza della corsia di decelerazione. L’auto stava entrando all’interno dell’area di servizio quando ha sbattuto con violenza contro la “cuspide” del guardrail che solitamente dovrebbe servire come protezione e che divide l’area destinata alle autovetture da quella destinata ai mezzi pesanti. La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro, intervenuta con tre automezzi, ha collaborato con i sanitari del 118 per portare assistenza agli occupanti dal veicolo. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Sbaglia l’ingresso L’ex ambasciatore d’Archirafi: «Scelta obbligata. Sofia sbaglia a restare» Corriere della Sera