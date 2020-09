Savoia, Langella suona la carica: “Tutti vogliamo l’obiettivo Serie C” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAl termine dell’allenamento pomeridiano a parlare ai microfoni ufficiali del club è il centrocampista Matteo Langella: “Stiamo lavorando molto duramente in questo ritiro ma ce lo aspettavamo. Siamo a disposizione del Mister e di tutto lo staff tecnico. Ci alleniamo sia da un punto di vista atletico che tattico. La chiamata del Savoia mi ha emozionato essendo di Torre Annunziata. La mia è stata una scelta naturale e istantanea. Non vedo l’ora di giocare al Giraud”. “Il mio ruolo specifico è il regista davanti alla difesa. Mi piace poco parlare di me, preferisco far parlare il campo. Preferisco giocare a tre, ma non è un problema giocare a due. Sono pronto a dare il massimo in ogni ruolo. Tutti speriamo di raggiungere l’obiettivo Serie C ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Savoia Langella Savoia, Langella: “La chiamata dei bianchi mi ha emozionato” lostrillone.tv Savoia, Langella: “La chiamata dei bianchi mi ha emozionato”

Al termine dell’allenamento pomeridiano di ieri a parlare ai microfoni ufficiali del Savoia è stato il centrocampista Matteo Langella: “Stiamo lavorando molto duramente in questo ritiro ma ce lo aspet ...

Al termine dell’allenamento pomeridiano di ieri a parlare ai microfoni ufficiali del Savoia è stato il centrocampista Matteo Langella: “Stiamo lavorando molto duramente in questo ritiro ma ce lo aspet ...