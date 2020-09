Sardegna, situazione torna sotto controllo in Costa Smeralda: mille tamponi negativi (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo i focolai di coronavirus registrati nella settimana di Ferragosto, sembra tornare sotto controllo la situazione in Costa Smeralda. Tra i mille tamponi a cui sono stati sottoposti in questi giorni i dipendenti delle strutture ricettive coinvolte, infatti, non c’è nessun positivo. “Zero positivi, non esiste quindi un caso Costa Smeralda”, ha commentato Marcello Acciaro, coordinatore dell'Unità di crisi del nord Sardegna. Nel frattemo, nel pieno dello scontro tra Lazio e Sardegna sui tamponi, è sfumata l'ipotesi di un ponte aereo o navale per il rientro nelle loro città dei positivi asintomatici ancora ... Leggi su tg24.sky

