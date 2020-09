Santo del Giorno 4 Settembre: Santa Rosalia (Di venerdì 4 settembre 2020) Sapete qual è il Santo del Giorno 4 Settembre? Oggi la Chiesa Cattolica festeggia Santa Rosalia, vergine e martire vissuta in epoca medievale. Conosciamola da vicino: vediamo chi era, cosa fece, perché è stata importante e perché si è giunti alla sua canonizzazione. Santo del Giorno 4 Settembre: chi era Santa Rosalia Rosalia De’ Sinibaldi nacque vicino Palermo intorno al 1130. La madre era di origini normanne, invece il padre discendeva da Carlo Magno. Risalire con certezza alle vicende della sua vita non è affatto facile, in quanto la realtà storica si confonde troppo spesso con la leggenda, non permettendoci una ricostruzione immediata della ... Leggi su pianetadonne.blog

HolySeePress : Telegramma di cordoglio del Santo Padre per la morte dell’ - CiaoKarol : San Mosè, il profeta dei 10 Comandamenti (VITA) ?????? Il #Santo di oggi - 4 Settembre ?? - bibidibobidiprr : Zanzare di ?? mi hanno pizzicato sul dito del piede. Ma Cristo santo io come mi gratto adesso? ???????????????? - sstrawbxrrymilk : RT @kooVbae: @bts_bighit bast co sti amer1c4ni del caz CAGATE L'ITALIA DIO SANTO - SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: Il Santo del giorno 4 Settembre Santa Rosalia, Vergine ed Eremita. Vita e Preghiera: Oggi la Chiesa ricorda Santa Rosalia. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Il Santo del giorno 3 Settembre San Gregorio I (Magno), Papa. Vita e Preghiera Papaboys 3.0 Cabras, il Santo sorvegliato speciale

CABRAS. Tanto rumore durante le ultime settimane nel paese del Santo Salvatore, dove nelle piazze e negli assembramenti virtuali sui social, gli unici ammessi in tempo di Covid, molto si è detto e tro ...

Caltanissetta, ventenne denunciato dalla Polizia per ricettazione

I poliziotti della Squadra Mobile nel corso di una perquisizione eseguita presso l’abitazione del giovane hanno trovato i pluviali in rame rubati lo scorso sabato dall’Abbazia di Santo Spirito. La Squ ...

CABRAS. Tanto rumore durante le ultime settimane nel paese del Santo Salvatore, dove nelle piazze e negli assembramenti virtuali sui social, gli unici ammessi in tempo di Covid, molto si è detto e tro ...I poliziotti della Squadra Mobile nel corso di una perquisizione eseguita presso l’abitazione del giovane hanno trovato i pluviali in rame rubati lo scorso sabato dall’Abbazia di Santo Spirito. La Squ ...