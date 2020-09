Santino Fiorillo: un agente della TV lascia a la moglie per l'esperto di Gossip di Io e Te (Di venerdì 4 settembre 2020) Secondo alcuni rumors tra Santino Fiorillo e un agente della TV sarebbe sbocciato l'amore tanto che l'uomo avrebbe lasciato la moglie. Santino Fiorillo e un noto agente della TV si sarebbero innamorati dietro le quinte di Io e te: secondo i rumors nati da un articolo di Dagospia il manager avrebbe lasciato la moglie per l'esperto di Gossip della trasmissione di RAI 1. Io e te ha chiuso i battenti con una settimana di anticipo ma continua ad essere al centro del Gossip: questa volta Santino Fiorillo ha rubato le luci della ribalta a Pierluigi Diaco che è stato ... Leggi su movieplayer

CronacaSocial : Scandalo in #Rai: famoso agente tv lascia la moglie per amore di Santino Fiorillo. LEGGI?? - zazoomblog : Santino Fiorillo sui social dopo lo ‘scandalo’: conferma le voci sul suo conto? - #Santino #Fiorillo #social - infoitcultura : Io e te, agente lascia moglie per Santino Fiorillo? Lo scoop - infoitcultura : Scandalo in Rai: manager lascia la moglie per Santino Fiorillo - macriga3 : I finocchioni della RAI hanno preso il sopravvento. Non si tengono più -