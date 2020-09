Sanchez rivela: “Dopo il primo allenamento al Manchester United volevo rescindere il contratto…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Alexis Sanchez si toglie qualche sassolino dalle scarpe. L'attaccante, ora all'Inter, è tornato sull'esperienza al Manchester United dove ha spesso raccolto più critiche che apprezzamenti. Nel corso di una diretta Instagram, poi resa disponibile come filmato sul suo profilo, il cileno ha raccontato il suo punto di vista riguardo al periodo trascorso in maglia Red Devils.Sanchez: "volevo annullare mio contratto"caption id="attachment 593157" align="alignnone" width="600" Sanchez (Getty Images)/caption"Il mio periodo al Manchester United è finito e ho solo parole di ringraziamento, chiarisco e chiudo la questione". Con queste parole Alexis Sanchez prende in mano la situazione e spiega quanto accaduto in Inghilterra in ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Sanchez rivela: 'Dopo il primo allenamento al Manchester United volevo rescindere il contratto...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanchez rivela Scholes: "Sanchez? Mai più errori come lui" Forzazzurri Sky – Inter, settimana prossima visite mediche per Kolarov. Le tempistiche per Vidal

Il mercato dell’Inter prende il volo. Dopo i vari colpi Hakimi e Sanchez, Marotta sta per aggiungere altri tasselli alla rosa di Antonio Conte. Per quanto riguarda i movimenti in entrata, Sky rivela n ...

"Tutte bugie sul Covid": negazionista invoca l'assassinio di Sanchez. Arrestato

Anche lì ci sono stati tanti morti e c’è chi si è abbastanza rotto dei negazionisti: la polizia spagnola ha annunciato oggi di aver arrestato un uomo che ha affermato che la pandemia di Covid-19 era u ...

Il mercato dell’Inter prende il volo. Dopo i vari colpi Hakimi e Sanchez, Marotta sta per aggiungere altri tasselli alla rosa di Antonio Conte. Per quanto riguarda i movimenti in entrata, Sky rivela n ...Anche lì ci sono stati tanti morti e c’è chi si è abbastanza rotto dei negazionisti: la polizia spagnola ha annunciato oggi di aver arrestato un uomo che ha affermato che la pandemia di Covid-19 era u ...