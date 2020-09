San Valentino Torio, ritrovato il cadavere di Luana Rainone: era scomparsa un mese fa (Di venerdì 4 settembre 2020) Luana Rainone, residente a San Valentino Torio e di cui si erano perse le tracce dallo scorso 23 luglio, è stata ritrovata morta in un pozzo: si indaga per omicidio e c’è già un sospettato. Il cadavere di una donna è stato rinvenuto all’alba di oggi tra San Valentino Torio (Salerno) e Poggiomarino (Napoli). Si … Leggi su 2anews

