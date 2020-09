Salvini e la foto con Massimiliano Chicco Baldassari (Di venerdì 4 settembre 2020) Massimiliano Baldassari è un capo ultras del Brescia Calcio noto per le sue posizioni di estrema destra, che non nasconde affatto. Basta guardare il suo profilo: ad esempio il 27 agosto ha pubblicato una foto con un saluto romano “censurato”; si vede solo la mano alzata ma il senso è chiarissimo: Ma Chicco ha anche una bella mascherina con la foto di Mussolini, e ci si fa un bel selfie che poi pubblica sul suo profilo invocando “Torna zio”. Baldassari, Chicco, quando Salvini è andato a Roncadelle per un comizio a sostegno del candidato sindaco Elisa Regosa era lì. E non poteva non fare una foto con Matteo. E non poteva non pubblicarla sul suo ... Leggi su nextquotidiano

