Salvini dice che è «vergognoso leggere sui social persone che augurano il peggio a Berlusconi» (Di venerdì 4 settembre 2020) Matteo Salvini ha scritto una cosa condivisibile: «vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al lupo, Silvio, alla rabbia e all’odio rispondiamo col sorriso». Lo ha fatto sul proprio account Twitter, riferendosi alle vicissitudini che stanno colpendo, in queste ore, Silvio Berlusconi positivo al coronavirus e ricoverato al San Raffaele. LEGGI ANCHE > Tommaso Labate spiega che Berlusconi presenta tracce di polmonite bilaterale Salvini su commenti a Berlusconi, il tweet La rete, immediatamente, ha fatto il suo solito corso: battute, ironia e – talvolta – veri e propri auguri ... Leggi su giornalettismo

