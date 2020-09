Salvini attacca la Azzolina. E come al solito è smentito. Il Capitano boccia la ministra, ma i 5S gli ricordano chi ha tagliato i fondi (Di sabato 5 settembre 2020) La “Azzolina sicuramente è stata lasciata sola, ma la maggioranza ci dia una mano a mandarla via perché in ogni caso resta la ministra più incapace degli ultimi dieci anni”. Parola e musica di Matteo Salvini che continua la sua personale crociata per mettere in difficoltà la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Una lunga serie di accuse, reiterate ieri a suon di slogan, in cui il leghista denuncia il “caos che regna nelle scuole con 60mila cattedre vuote. Niente banchi nuovi per medie e superiori e i presidi pensano a lezioni sulle seggiole o a casa. Incertezze su chi misura la febbre, sulle mense e sul tempo pieno. Centinaia di scuole paritarie chiuse. Azzolina, bocciata!”. Insomma un disastro, almeno ... Leggi su lanotiziagiornale

