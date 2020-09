Salvini a Venezia, smoking e bacio alla fidanzata Francesca Verdini: 'Sono qui per lei' (Di venerdì 4 settembre 2020) Scarpe lucide nere, in smoking scuro e in ottima forma fisica: è un versione relax e innamorato quello che sbarca al Lido mano nella mano con , elegante in completo giacca e pantaloni di velluto nero ... Leggi su leggo

fanpage : Matteo Salvini a Venezia 2020 per assistere al film Padrenostro, Favino: “Non lo abbiamo invitato” - repubblica : Venezia 77, 'Padrenostro' Favino: 'Salvini alla prima? Non l'abbiamo invitato, ma il film non è manipolabile' [aggi… - Adnkronos : #Venezia77, #Favino: '#Salvini in sala? Non è un film manipolabile' - davideinno85 : RT @fanpage: Matteo Salvini a Venezia 2020 per assistere al film Padrenostro, Favino: “Non lo abbiamo invitato” - lostjnpieces : Menomale che Elodie non è andata a Venezia oggi che c'era Salvini altrimenti volavano gli schiaffi -