Salvini a Venezia per ‘Padrenostro’, Favino avverte: “Il film non è manipolabile” (Di venerdì 4 settembre 2020) VENEZIA – Matteo Salvini oggi sara’ alla Mostra del Cinema di Venezia per l’anteprima del film ‘Padrenostro‘, con Pierfrancesco Favino. “Io personalmente non l’ho invitato– ha dichiarato l’attore, durante la minipress di presentazione oggi al Lido-. Penso che venga in forma privata e nessuno ha il diritto di impedirglielo. Non credo che avremo modo di incontrarci. Se penso alla sua capacità di sapere essere presente nei momenti importanti, mi fa piacere che ci sia. Se invece devo pensare in termini di manipolazione, penso che abbiate tutti visto il film e non credo che ci sia la possibilità. Non credo che sia un film pro-poliziotti o pro-Nap, è un film su due bambini figli gli uni degli altri, quindi spero per lui non sia un viaggio a vuoto”. Leggi su dire

berlusconi : Con Salvini e Meloni presenteremo un pacchetto di emendamenti per contrastare il Governo che, col 'Decreto Agosto',… - gmslongo : RT @Corriere: Favino: «Salvini al mio film sul terrorismo? Non è manipolabile (e non l’ho invitato)» - repubblica : Venezia 77, 'Padrenostro' Favino: 'Salvini alla prima? Mi fa piacere. Film non manipolabile' [aggiornamento delle 1… - repubblica : Venezia 77, 'Padrenostro' Favino: 'Salvini alla prima? Mi fa piacere. Film non manipolabile' - flamulamaria : Favino: «Salvini al mio film sul terrorismo? Non è manipolabile (e non l’ho invitato)» -