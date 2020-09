Salerno, la neonata trovata morta è stata lanciata dalla finestra dai genitori (Di venerdì 4 settembre 2020) La neonata che è stata trovata senza vita in un'aiuola a Roccapiemonte, Salerno,, sarebbe stata lanciata dalla finestra del secondo piano dell'appartamento dove era appena venuta alla luce. Questa ... Leggi su globalist

