Sal Da Vinci: il passeggero ha un’altra versione della lite in aliscafo (Di venerdì 4 settembre 2020) Ovvio che nella lite tra Sal Da Vinci e il passeggero in aliscafo ci siano due diverse versioni, ognuno dice la sua, i testimoni hanno visto ma è giusto che dopo il comunicato del cantante venga data voce anche al signore coinvolto. Sembra siano volati pugni sull’aliscafo ma anche parole grosse tra Sal Da Vinci e l’uomo, operatore ecologico che dopo una giornata di lavoro stava tornando a casa con un pacchetto di dolci per festeggiare il nipote. Ovviamente ci limitiamo a riportare ciò che il passeggero coinvolto nella lite ha riferito al direttore del Tg Procida, Leo Pugliese, durante l’intervista. Chi ha torto o ragione verrà deciso nelle sedi opportune e di certo anche grazie ai video di chi ha assistito alla ... Leggi su ultimenotizieflash

radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Sto cercanno ancora di ANDREA SANNINO, SAL DA VINCI! Sintonizzati ora. - NapoliToday : #Cronaca Lite e pugni con Sal Da Vinci in aliscafo: 'Volevo portare i dolci a casa a mio nipote'… - ilgolfo24_it : Il video della lite scoppiata tra un passeggero e Sal Da Vinci sull’aliscafo partito da Procida - GSCambrosio : Sal Da Vinci aggredito sull'aliscafo da Procida per difendere Fatima Trotta: ferito anche il figlio - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Luntan a me (feat. Sal Da Vinci) di Francesco Da Vinci! Sintonizzati ora. -