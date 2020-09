Sabrina Salerno in total blu da infarto: gli shorts sono spaziali – FOTOl (Di venerdì 4 settembre 2020) Sabrina Salerno bombastica con un look total blu: reggiseno e shorts cortissimi per una foto da infarto che fa impazzire i fans. Visualizza questo post su Instagram sono come sono… prendere o lasciare… Un post condiviso da Sabrina Salerno OFFICIAL (@SabrinaSalernofficial) in data: 4 Set 2020 alle ore 12:00 PDT Per Sabrina Salerno … L'articolo Sabrina Salerno in total blu da infarto: gli shorts sono spaziali – FOTOl proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

499777 : Allora c'è Sabrina Salerno che dice 'sono come sono, prendere o lasciare' come se qualcuno in 50 anni ha lasciato m… - LaSarfatti : RT @QueenofSorrow75: Sono capitata sul video anni 80 di Sabrina Salerno 'Boys boys boys' e secondo me poteva anche non cantare, avrebbe avu… - eugenia9097 : Comunque c'è da dire che ... la foto di Cristina d'Avena in costume ha preso molti più like di Sabrina Salerno (per esempio) . ?? - diabolus_teoh : RT @mettilaglassa: Qua parlano e nella mia testa solo boys boys boys di Sabrina Salerno. Giuro che non so il perché. - marcocf69 : RT @Alexandra__bb: @sh1shimaru Ma che poi sta benissimo in bikini, porta bene i suoi anni. Sarebbe da fargli solo complimenti. Io non sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno Sabrina Salerno esplosiva e incontenibile nel bikini: “Prendere o lasciare” ViaggiNews.com Sabrina Salerno esplosiva e incontenibile nel bikini: “Prendere o lasciare”

Sabrina Salerno, la popolarissima cantante italiana, è sempre molto attiva sui social dove si mostra candida e onesta con i suoi followers. Sabrina Salerno a 52 anni è più in forma che mai e lo mostra ...

Mara Venier in costume da bagno, roba alla Pamela Anderson in Baywatch: curve esplosive, tutti a bocca aperta

Spettacoli e Cultura - Lo scatto è amarcord, realizzato 10 anni fa con il suo compagno nel paradiso caraibico di Turks and Caicos . Sabrina Salerno in bikini: costume troppo piccolo, seno troppo grand ...

Sabrina Salerno, la popolarissima cantante italiana, è sempre molto attiva sui social dove si mostra candida e onesta con i suoi followers. Sabrina Salerno a 52 anni è più in forma che mai e lo mostra ...Spettacoli e Cultura - Lo scatto è amarcord, realizzato 10 anni fa con il suo compagno nel paradiso caraibico di Turks and Caicos . Sabrina Salerno in bikini: costume troppo piccolo, seno troppo grand ...