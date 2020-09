Rt: Puglia 1,08 Indice di trasmissibilità corona virus. A livello nazionale è 1,18. Età media dei contagiati 32 anni. Iss: situazione in progressivo peggioramento. De Luca: non ci sono le condizioni per l'inizio dell'anno scolastico il 14 (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Istituto superiore di Sanità valuta la,situazione in progressivo peggioramento. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ritiene che non ci siano in quel territorio le condizioni per l’avvio dell’anno scolastico il 14 settembre. Contagi nelle regioni oggi: su tutte il Veneto, 373. Di Francesco Santoro: Incremento dell’Indice di trasmissibilità del coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.08 (il 27 agosto era 0.72) e dopo circa sette giorni oltrepassa la soglia di guardia. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate in ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Rt: #Puglia 1,08. Indice di trasmissibilità #coronavirus corona virus: #Italia 1,18. Età media dei contagiati 32 a… - zazoomblog : Rt: Puglia 072 Indice di trasmissibilità corona virus in calo rispetto alla rilevazione precedente - #Puglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia Indice Coronavirus, in Puglia altri 12 contagi: è tra le 9 regioni con più elevato Rt (indice di trasmissibilità) La Repubblica Regionali 2020, Zes Puglia Basilicata, Anna Rita Palmisani (Pd): “Ecco perchè è importante e urgente”

In occasione della visita a Grottaglie, di alcuni giorni fa, del ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano presso l’azienda Puglia Inox la candidata del Partito Democratico alle prossime elezion ...

Vendola: 'Fitto, nemico della Puglia'

Vendola: 'Fitto, nemico della Puglia' Parterre ricco agli Stati Generali della CgIl al Petruzzelli Bari, con Maurizio Landini, Giuseppe Gesmundo, ben quattro ministri e il ritorno di Nichi Vendola. Pa ...

In occasione della visita a Grottaglie, di alcuni giorni fa, del ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano presso l’azienda Puglia Inox la candidata del Partito Democratico alle prossime elezion ...Vendola: 'Fitto, nemico della Puglia' Parterre ricco agli Stati Generali della CgIl al Petruzzelli Bari, con Maurizio Landini, Giuseppe Gesmundo, ben quattro ministri e il ritorno di Nichi Vendola. Pa ...