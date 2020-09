Romina Power, perché indossa sempre le tuniche e mai i tacchi (Di venerdì 4 settembre 2020) La coppia più amata d’Italia formata da Al Bano Carrisi e Romina Power ha fatto sognare gli italiani negli anni scorsi. L’ex consorte del leone di Cellino San Marco ha sempre stupito tutti per un suo abbigliamento che si discosta dalla moda contemporanea. Scopriamo subito perché non indossa mai i tacchi. Eleganza e raffinatezza Romina … L'articolo Romina Power, perché indossa sempre le tuniche e mai i tacchi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

nomeutenteachi : RT @Saverio_94: Romina Power alla prima di Domenica In. Wow, da non dormirci la sera prima per l'attesa. - dolceremi : RT @Saverio_94: Romina Power alla prima di Domenica In. Wow, da non dormirci la sera prima per l'attesa. - danilo71L : RT @Saverio_94: Romina Power alla prima di Domenica In. Wow, da non dormirci la sera prima per l'attesa. - Luca190499 : RT @Saverio_94: Romina Power alla prima di Domenica In. Wow, da non dormirci la sera prima per l'attesa. - Methamorphose30 : RT @Saverio_94: Romina Power alla prima di Domenica In. Wow, da non dormirci la sera prima per l'attesa. -