Romero, investimento importante per rafforzare adeguatamente la difesa (Di venerdì 4 settembre 2020) Un regalo per Gian Piero Gasperini l’arrivo di Cristian Romero, 22 anni, centrale difensivo argentino. Per il reparto arretrato si tratterà di una certificata potenzialità che dovrebbe tamponare le falle di troppo evidenziate nella passata stagione sportiva. Leggi su ecodibergamo

Contardi_A_7576 : @56Magnus @bomberone007 @forumJuventus Col primo c'abbiamo ripreso Bonucci, venduto l'anno prima. Col secondo in du… - Bubu_Inter : Perinetti post acquisto di Sturaro e pre vendita di Romero: Dobbiamo guardare all’investimento, ai rapporti, alle c… -

Ultime Notizie dalla rete : Romero investimento Romero dalla Juve? Un investimento poco 'sostenibile' Calcio Atalanta